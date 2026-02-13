Le Mariachi, voyage autour d’une tradition mexicaine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Le Mariachi, voyage autour d’une tradition mexicaine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 21 février 2026.
Entrée libre
Début : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:30:00+01:00
Fin : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:30:00+01:00
Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles 2026 de la Ville de Bordeaux, l’association Mexicanos en Bordeaux et le Mariachi México Mágico proposent le conte musical : Le Mariachi, voyage autour d’une tradition mexicaine.
Camille débarque au Mexique… et croise un groupe de Mariachis ! Entre humour et émotion, une rencontre initiatique en musique.
Ce conte musical offre :
– une immersion vivante dans la musique traditionnelle mexicaine
– des musiciens Mariachi en live
– une ambiance joyeuse, participative et haute en couleur
Joséphine Boileau & Jesús Lopez Porras – Création & narration
Jesús Lopez Porras – Direction musicale, arrangements
Musiciens du groupe Mariachi Mexico Mágico
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Accessible aux personnes à mobilité réduite
Un conte musical festif, familial et interactif pour petits, grands, curieux et passionnés de musique du monde JOLANMAPA2026
Mariachi Mexico Magico