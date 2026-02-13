Le Mariachi, voyage autour d’une tradition mexicaine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le Mariachi, voyage autour d’une tradition mexicaine Samedi 21 février, 11h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles 2026 de la Ville de Bordeaux, l’association Mexicanos en Bordeaux et le Mariachi México Mágico proposent le conte musical : Le Mariachi, voyage autour d’une tradition mexicaine.

Camille débarque au Mexique… et croise un groupe de Mariachis ! Entre humour et émotion, une rencontre initiatique en musique.

Ce conte musical offre :

– une immersion vivante dans la musique traditionnelle mexicaine

– des musiciens Mariachi en live

– une ambiance joyeuse, participative et haute en couleur

Joséphine Boileau & Jesús Lopez Porras – Création & narration

Jesús Lopez Porras – Direction musicale, arrangements

Musiciens du groupe Mariachi Mexico Mágico

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-des-langues-maternelles-et-paternelles-2026 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Un conte musical festif, familial et interactif pour petits, grands, curieux et passionnés de musique du monde JOLANMAPA2026

Mariachi Mexico Magico