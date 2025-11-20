Le Mariage de Barillon La Corne-en-Vexin

Le Mariage de Barillon

Rue Marque, Hardivilliers-en-Vexin La Corne-en-Vexin Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Feydeau Nathalie Bensard

Dans cette pièce, Feydeau pousse à l’extrême les stéréotypes des relations homme/femme, et Nathalie Bensard en livre une version jubilatoire. Nathalie Bensard est une metteuse en scène qui utilise les moyens du théâtre pour interroger la persistance des mécanismes induisant l’inégalité entre les hommes et les femmes. Elle ne pouvait donc pas ne pas s’intéresser au grand dynamiteur des relations homme femme traditionnelles Feydeau !

Partenariat Théâtre du Beauvaisis Itinérance en Pays de l’Oise

Feydeau Nathalie Bensard

Dans cette pièce, Feydeau pousse à l’extrême les stéréotypes des relations homme/femme, et Nathalie Bensard en livre une version jubilatoire. Nathalie Bensard est une metteuse en scène qui utilise les moyens du théâtre pour interroger la persistance des mécanismes induisant l’inégalité entre les hommes et les femmes. Elle ne pouvait donc pas ne pas s’intéresser au grand dynamiteur des relations homme femme traditionnelles Feydeau !

Partenariat Théâtre du Beauvaisis Itinérance en Pays de l’Oise .

Rue Marque, Hardivilliers-en-Vexin La Corne-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

English :

Feydeau Nathalie Bensard

In this play, Feydeau pushes the stereotypes of male/female relations to the extreme, and Nathalie Bensard delivers a jubilant version. Nathalie Bensard is a director who uses theatrical means to question the persistence of mechanisms that lead to inequality between men and women. So she couldn’t fail to take an interest in the great dynamiter of traditional male/female relations: Feydeau!

Partnership Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l?Oise

German :

Feydeau Nathalie Bensard

In diesem Stück treibt Feydeau die Stereotypen der Beziehungen zwischen Mann und Frau auf die Spitze, und Nathalie Bensard liefert eine jubelnde Version davon. Nathalie Bensard ist eine Regisseurin, die die Mittel des Theaters nutzt, um das Fortbestehen der Mechanismen zu hinterfragen, die zur Ungleichheit zwischen Männern und Frauen führen. Sie konnte also nicht umhin, sich mit dem großen Dynamisierer der traditionellen Beziehungen zwischen Mann und Frau zu beschäftigen: Feydeau!

Partnerschaft mit dem Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l’Oise (Wanderung durch das Land der Oise)

Italiano :

Feydeau Nathalie Bensard

In questa pièce, Feydeau spinge all’estremo gli stereotipi delle relazioni uomo-donna e Nathalie Bensard ne dà una versione esuberante. Nathalie Bensard è una regista che utilizza il mezzo teatrale per interrogarsi sulla persistenza dei meccanismi che portano alla disuguaglianza tra uomini e donne. Non poteva quindi non interessarsi al grande dinamitardo dei tradizionali rapporti uomo-donna: Feydeau!

Partnership Théâtre du Beauvaisis? Spettacolo nel Pays de l’Oise

Espanol :

Feydeau Nathalie Bensard

En esta obra, Feydeau lleva al extremo los estereotipos de las relaciones entre hombres y mujeres, y Nathalie Bensard ofrece una versión jubilosa. Nathalie Bensard es una directora que utiliza el medio teatral para cuestionar la persistencia de los mecanismos que conducen a la desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso no podía dejar de interesarse por el gran dinamitador de las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres: ¡Feydeau!

Asociación Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l’Oise

L’événement Le Mariage de Barillon La Corne-en-Vexin a été mis à jour le 2025-08-18 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre