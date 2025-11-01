LE MARIAGE DE BARILLON Théâtre du Garde-chasse Les Lilas

LE MARIAGE DE BARILLON Vendredi 3 avril 2026, 20h00 Théâtre du Garde-chasse Seine-Saint-Denis

Création octobre 2025

Le mariage de Barillon de Georges Feydeau

écrit en collaboration avec Maurice Desvallières

Adaptation et mise en scène : Nathalie Bensard

Interprètes : Salim-Eric Abdeljalil, Émilie Baba, Laura Benson, Louise Dupuis, Julien Storini et Catherine Vuillez

Régie générale : Ronan Cahoreau-Gallier

Costumes : Elisabeth Martin-Calzettoni

Assistanat mise en scène : Blanche Adilon-Lonardini

Assistanat costumes : Jeanne Garneret

Le mariage de Barillon débute par un mariage en bonne et due forme : celui de Barillon célibataire invétéré et d’Aglaé jeune fille innocente mariée par sa mère Frédégonde, au caractère bien trempé. Feydeau, comme dans toutes ses pièces vient glisser un grain de sable pour que toute la machine s’enraye. Les personnages deviennent fous, les situations sont inextricables et le public est en suspens. Pour vivre cette aventure avec le public, la mise en scène prend le parti de considérer les spectateurs comme les invités du mariage et de leur donner une place de choix dans la représentation théâtrale. Ils devront au même titre que les personnages se laisser embarquer dans cette fantaisie jubilatoire.

Costumes, discours, cérémonies, droits et devoirs, traditions, usages, coutumes, de la cérémonie à la mairie jusqu’à l’ouverture du bal, nous revisitons le pathétique et le barbare, le tragique et le comique. Le kitch et l’éternel de la cérémonie de mariage.

Production : Compagnie la Rousse

Co-productions : le Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale, le Théâtre Victor Hugo de Bagneux, les Théâtres de Maisons-Alfort, le Théâtre le Hublot à Colombes

Soutiens : Le Grand Parquet, maison d’artistes du Théâtre Paris-Villette, dans le cadre d’une résidence de création, le théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec, le Pavillon à Romainville.

La Compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil Régional d’Ile-de-France au titre de la Permanence artistique.

Elle est en résidence artistique triennale en milieu scolaire à Bagneux en partenariat avec le théâtre Victor Hugo et associée au théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort. Nathalie Bensard co-dirige le théâtre le Hublot à Colombes avec le collectif Spécimens.

Théâtre du Garde-chasse – Les Lilas 181 bis Rue de Paris ou, 2 Avenue Waldeck Rousseau, 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis

