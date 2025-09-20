Le Mariage de Camille et Dominique Lampaul-Plouarzel

Le Mariage de Camille et Dominique Lampaul-Plouarzel samedi 20 septembre 2025.

Le Mariage de Camille et Dominique

Le Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-21 19:30:00

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Théâtre immersif Troupe Des Planches et Des Vaches

Camille et Dominique vous invitent à leur mariage !

Venez célébrer leur union, vous assisterez sans doute à quelques préparatifs de dernière minute, et peut-être quelques éclats de voix…

mais rien ne viendra interrompre la cérémonie !

Camille et Dominique ont hâte de fêter ce grand jour avec vous !

Jauge limitée, pour chaque représentation 50 places réservables, 25 places sur place.

Réservation conseillée ici https://my.weezevent.com/camille&dominique .

Le Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 32 28 84 76

