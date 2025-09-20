Le Mariage de Camille et Dominique Lampaul-Plouarzel
Le Mariage de Camille et Dominique Lampaul-Plouarzel samedi 20 septembre 2025.
Le Mariage de Camille et Dominique
Le Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-21 19:30:00
2025-09-20
Théâtre immersif Troupe Des Planches et Des Vaches
Camille et Dominique vous invitent à leur mariage !
Venez célébrer leur union, vous assisterez sans doute à quelques préparatifs de dernière minute, et peut-être quelques éclats de voix…
mais rien ne viendra interrompre la cérémonie !
Camille et Dominique ont hâte de fêter ce grand jour avec vous !
Jauge limitée, pour chaque représentation 50 places réservables, 25 places sur place.
Réservation conseillée ici https://my.weezevent.com/camille&dominique .
Le Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 32 28 84 76
