LE MARIAGE DE FIGARO THEATRE LE RANELAGH Paris

LE MARIAGE DE FIGARO Début : 2026-02-23 à 16:30. Tarif : – euros.

LE MARIAGE DE FIGAROde BeaumarchaisFigaro, valet de chambre du comte Almaviva, s’apprête à épouser Suzanne, première camériste de la comtesse. Mais le comte menace de s’y opposer si la soubrette ne cède pas à ses avances. La comtesse, quant à elle, est bien décidée à se venger de son mari volage. Ce n’est que le début de cette folle journée qui s’annonce pleine d’intrigues et de rebondissements…Mise en scène Vincent CAIREAvec Auguste Bruneau ou Vincent Caire, Franck Cadoux, Damien Coden, Elodie Colin, Gaël Colin, Cédric Miele et Karine TabetLumières : Lou-Anne Lapierre – Musique jingle : Emilhenco et Maryse Bonnet Décor : Nicolas Cassonnet et Caroline RossignolCostumes : Corinne Rossi – Coiffure : Sébastien BrumaudGenre : Théâtre classique – comédie Durée : 1h25à partir de 10 ansLA PRESSE EN PARLETÉLÉRAMA Cette version de l’œuvre de Beaumarchais, interprétée avec entrain, a de quoi séduire un large public.PARISCOPE Le burlesque, la truculence, l’enthousiasme et l’énergie sont bien de la partie… partagez le moment avec vos adolescents, ils vont adorer ! VALEURS ACTUELLES On rit souvent, et on est parfois ému. Une vraie récréation ! WEB THEATRE Drôle et talentueux !

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75