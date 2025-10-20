Le Mariage de Nicolas Gogol Pièce de théâtre Condé sur Huisne Sablons sur Huisne
Condé sur Huisne 19 Rue du Marechal Leclerc Sablons sur Huisne Orne
Pièce de théâtre jouée par la troupe L’Atelier de la Grange .
Pratique à la salle Paul Pelleray une organisation de la commune de Condé sur Huisne Sablons sur Huisne.
Billetterie à l’Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 et à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94. .
Condé sur Huisne 19 Rue du Marechal Leclerc Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 69 31 tourisme@coeurduperche.fr
