Le mariage forcé Place Marcel Charollais Chagny

Le mariage forcé

Place Marcel Charollais Maison du Peuple Chagny Saône-et-Loire

Gratuit

Le mariage forcé | Cie 8oo litres de paille |

vendredi 3 avril | 2o h

Dans le cadre de Tadam, dispositif du Département de Saône-et-Loire

C’est le Jour J ! Le naïf et bourgeois Sganarelle va épouser ce soir même la pimpante et fougueuse Dorimène. Tout va bien dans le meilleur des mondes… Jusqu’à ce que la future épouse annonce voir le mariage comme la promesse d’une vie fortunée menée en toute indépendance. Décontenancé par le discours libertaire de celle qu’il croyait dominer, Sganarelle va tout tenter pour faire annuler ses noces.

Dès 6 ans | durée 1 h

| Ce projet a reçu le soutien de l’Association des Foyers Ruraux de Côte-d’Or, du Département de la Côte-d’Or, de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté | .

Place Marcel Charollais Maison du Peuple Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 80 00 billetterie@ville-chagny71.fr

