Le Mariage Forcé Week end théâtre Beauzac
Le Mariage Forcé Week end théâtre Beauzac samedi 7 février 2026.
Le Mariage Forcé Week end théâtre
Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : samedi 7 février 2026
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 21:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Le théâtre l’instant vous présente »Le mariage forcé » de Molière, le samedi 7 février à 20H30 à l’espace la Dorlière à Beauzac. Les réservations se font à l’office de tourisme du bureau de Beauzac.
Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
Théâtre l’instant presents Molière’s Le mariage forcé on Saturday February 7 at 8:30 pm at the Espace la Dorlière in Beauzac. Reservations at the Beauzac tourist office.
