Le Mariage Forcé Week end théâtre Beauzac

Le Mariage Forcé Week end théâtre

Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Le théâtre l’instant vous présente »Le mariage forcé » de Molière, le samedi 7 février à 20H30 à l’espace la Dorlière à Beauzac. Les réservations se font à l’office de tourisme du bureau de Beauzac.

Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Théâtre l’instant presents Molière’s Le mariage forcé on Saturday February 7 at 8:30 pm at the Espace la Dorlière in Beauzac. Reservations at the Beauzac tourist office.

