LE MARIE-LOUISE MENU DE SAINT-VALENTIN Lieu-dit Le Clairvoyant Mauges-sur-Loire samedi 14 février 2026.
Lieu-dit Le Clairvoyant Le Marie-Louise, bistrot-guinguette Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 32 – 32 – 38 EUR
2026-02-14
Réservez votre dîner de Saint-Valentin, au bistrot guinguette le Marie-Louise pour une soirée romantique et conviviale !
Au programme de ce repas en amoureux, un menu entrée-plat plat-dessert à 32€ ou un menu complet entrée-plat-dessert à 38 €. .
Lieu-dit Le Clairvoyant Le Marie-Louise, bistrot-guinguette Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 45 15 84 bistrotlemarielouise@gmail.com
English :
Book your Valentine’s dinner at Bistrot Guinguette Le Marie-Louise.
