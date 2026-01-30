LE MARIE-LOUISE MENU DE SAINT-VALENTIN Lieu-dit Le Clairvoyant Mauges-sur-Loire

LE MARIE-LOUISE MENU DE SAINT-VALENTIN

Lieu-dit Le Clairvoyant Le Marie-Louise, bistrot-guinguette Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Réservez votre dîner de Saint-Valentin au Bistrot Guinguette Le Marie-Louise.

Réservez votre dîner de Saint-Valentin, au bistrot guinguette le Marie-Louise pour une soirée romantique et conviviale !

Au programme de ce repas en amoureux, un menu entrée-plat plat-dessert à 32€ ou un menu complet entrée-plat-dessert à 38 €. .

Lieu-dit Le Clairvoyant Le Marie-Louise, bistrot-guinguette Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 45 15 84 bistrotlemarielouise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book your Valentine’s dinner at Bistrot Guinguette Le Marie-Louise.

L’événement LE MARIE-LOUISE MENU DE SAINT-VALENTIN Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-28 par Pôle Tourisme ôsezMauges