Le marin et le poisson, un spectacle musical à partir de 5 ans au Funambule Montmartre Théâtre le Funambule Montmartre Paris mercredi 18 février 2026.
Un
narrateur nous chante la rencontre entre un pauvre marin et un
poisson magique qui le guidera à un trésor…
Enfin
c’est ce qui aurait du arriver, mais le poisson est incapable de retrouver son
chemin et perd le Nord, le marin a tellement faim qu’il menace de manger le
poisson plutôt que de le suivre vers un trésor et le narrateur est lui-même
tellement dépassé par la situation qu’on se demande si ce n’est pas lui, le
naufragé de l’histoire.
Ce
spectacle maritime et musical revisite avec humour le conte merveilleux et ses
codes.
Du 18 février au 19 avril
Mercredi à 14h / Samedi à 15h / Dimanche à 14h
Vacances d’hiver : du mardi au vendredi à 14h
Une épopée musicale en solitaire… Mais à trois !
Du mercredi 18 février 2026 au dimanche 19 avril 2026 :
payant
Tarif plein 16€ (+1€ de frais internet)
Tarif enfant moins de 12 ans 12€ (+0.9€ de frais internet)
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.
Théâtre le Funambule Montmartre 53, rue des Saules 75018 Paris
https://www.funambule-montmartre.com/le-marin-et-le-poisson +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/