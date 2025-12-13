Le marin et le poisson, un spectacle musical à partir de 5 ans au Funambule Montmartre Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Un

narrateur nous chante la rencontre entre un pauvre marin et un

poisson magique qui le guidera à un trésor…

Enfin

c’est ce qui aurait du arriver, mais le poisson est incapable de retrouver son

chemin et perd le Nord, le marin a tellement faim qu’il menace de manger le

poisson plutôt que de le suivre vers un trésor et le narrateur est lui-même

tellement dépassé par la situation qu’on se demande si ce n’est pas lui, le

naufragé de l’histoire.

Ce

spectacle maritime et musical revisite avec humour le conte merveilleux et ses

codes.

Du 18 février au 19 avril Mercredi à 14h / Samedi à 15h / Dimanche à 14h

Vacances d’hiver : du mardi au vendredi à 14h

Une épopée musicale en solitaire… Mais à trois !

Du mercredi 18 février 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

Tarif plein 16€ (+1€ de frais internet)

Tarif enfant moins de 12 ans 12€ (+0.9€ de frais internet)

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Théâtre le Funambule Montmartre 53, rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/le-marin-et-le-poisson +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/