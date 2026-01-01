Le Marrick marché mensuel Preuschdorf

Le Marrick marché mensuel

Place salle des fêtes Preuschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07 17:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01

Venez profiter du marché mensuel de Preuschdorf. Vous y trouverez des stands de fromage, de légumes, de charcuterie, de viande, de pains, de pâtisseries, de miels, de confitures ainsi qu’une petite restauration.

Place salle des fêtes Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 77 49

English :

Come and enjoy the monthly market in Preuschdorf. You’ll find stalls selling cheese, vegetables, charcuterie, meat, breads, pastries, honeys, jams and snacks.

