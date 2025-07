Le Martha Fields Band en concert pour le Folk Club de Cahors Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac

Le Martha Fields Band en concert pour le Folk Club de Cahors Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac mercredi 9 juillet 2025.

Le Martha Fields Band en concert pour le Folk Club de Cahors Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Mercredi 9 juillet, 20h30 15

Le Folk Club de Cahors présente un concert exceptionnel le mercredi 9 juillet au Château de Labastide-Marnhac avec le Martha Fields Band en tête d’affiche.

Le Martha Fields Band offre une opportunité unique, un tour de force de musique “Americana” avec une charisma du Sud.

———————————————————————————————————————

### Martha vous emmène dans un voyage à travers le country, blues, rock, gospel et bluegrass – livrés avec conviction, authenticité et à la perfection.

Chanteuse/compositrice récompensée par de nombreux prix, née avec la musique «roots» dans le sang, elle descend d’une longue lignée de chanteurs, musiciens et luthiers originaires des collines du Kentucky de l’Est et de la Virginie occidentale. Auteur-compositrice prolifique, en tournée et en enregistrement avec ses “HOTSHOT PICKERS” au sommet de leur art, Martha et sa Band ont ravi le public à travers de l’Europe. Elle mélange l’influence de son père, texan et les racines appalachiennes de sa mère, un métissage des genres passionné et passionnant.

« Tout ce que nous aimons! » – Rolling Stone

« Parfait de bout en bout » – Sam Pierre.

« Un voyage en première classe ! » – Maximum Volume

« 5 étoiles » – MAVERICK UK.

Le concert aura lieu en plein air, dans la cour du château, si le temps le permet, sinon dans la Salle des Gardes.

En première partie, les chansons françaises du baryton Didier Gaillien, et la voix grave et jeu de guitare raffiné de l’animateur du club, Michel Griffin.

L’entrée est à 15 euros (à payer en liquide en entrant). Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Les réservations sont vivement recommandées.

SI LE TEMPS NOUS OBLIGE À ORGANISER LE CONCERT À L’INTÉRIEUR, SEULES LES 100 PREMIÈRES PERSONNES AYANT RÉSERVÉ SERONT AUTORISÉES À ENTRER DANS LA SALLE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T23:00:00.000+02:00

1

folkclubcahors@gmail.com 06 86 06 85 83

Château de Labastide-Marnhac 46090 Labastide Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot