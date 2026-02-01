Le masque de fer et le mousquetaire (DRAME HISTORIQUE) Théo Théâtre PARIS

Paris, 1708. Monsieur de Saint-Mars, geôlier de la Bastille est interrogé par Linget, un journaliste, qui veut connaître le secret du Masque de Fer. L’ancien mousquetaire va lui conter sa vie épique ; et sous la forme d’une confession, lui révéler toute la vérité sur cette affaire.

AUTEUR

Donat Guibert

COMPAGNIE

LE THEATRE DIVERSION

MISE EN SCÈNE

Donat Guibert et Alain Veniger

ARTISTES

Donat Guibert

Le Masque de Fer, la plus grande supercherie de tous les temps…

Du dimanche 15 février 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 16h30 à 17h40

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T17:30:00+01:00

fin : 2026-04-26T20:40:00+02:00

Date(s) : 2026-02-15T16:30:00+02:00_2026-02-15T17:40:00+02:00;2026-02-22T16:30:00+02:00_2026-02-22T17:40:00+02:00;2026-03-01T16:30:00+02:00_2026-03-01T17:40:00+02:00;2026-03-08T16:30:00+02:00_2026-03-08T17:40:00+02:00;2026-03-15T16:30:00+02:00_2026-03-15T17:40:00+02:00;2026-03-22T16:30:00+02:00_2026-03-22T17:40:00+02:00;2026-03-29T16:30:00+02:00_2026-03-29T17:40:00+02:00;2026-04-05T16:30:00+02:00_2026-04-05T17:40:00+02:00;2026-04-12T16:30:00+02:00_2026-04-12T17:40:00+02:00;2026-04-19T16:30:00+02:00_2026-04-19T17:40:00+02:00;2026-04-26T16:30:00+02:00_2026-04-26T17:40:00+02:00

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/le-masque-de-fer-et-le-mousquetaire-ou-le-secret-de-saint-mars +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

