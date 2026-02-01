Le masque de fer et le mousquetaire (DRAME HISTORIQUE) Théo Théâtre PARIS
Le masque de fer et le mousquetaire (DRAME HISTORIQUE) Théo Théâtre PARIS dimanche 15 février 2026.
Paris, 1708. Monsieur de Saint-Mars, geôlier de la Bastille est interrogé par Linget, un journaliste, qui veut connaître le secret du Masque de Fer. L’ancien mousquetaire va lui conter sa vie épique ; et sous la forme d’une confession, lui révéler toute la vérité sur cette affaire.
AUTEUR
Donat Guibert
COMPAGNIE
LE THEATRE DIVERSION
MISE EN SCÈNE
Donat Guibert et Alain Veniger
ARTISTES
Donat Guibert
Le Masque de Fer, la plus grande supercherie de tous les temps…
Du dimanche 15 février 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
dimanche
de 16h30 à 17h40
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/le-masque-de-fer-et-le-mousquetaire-ou-le-secret-de-saint-mars +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
