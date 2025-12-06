Le masque de fer et le mousquetaire Âne Vert Théâtre Fontainebleau
Le masque de fer et le mousquetaire Âne Vert Théâtre Fontainebleau samedi 6 décembre 2025.
Le masque de fer et le mousquetaire
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-06 2025-12-07
Une plongée passionnante au cœur du mystère du fameux “masque de fer” !
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
English : The iron mask and the musketeer
A fascinating dive into the mystery of the famous « iron mask »!
German :
Ein spannender Einblick in das Geheimnis der berühmten « Eisernen Maske »!
Italiano :
Un’affascinante immersione nel mistero della famosa « Maschera di Ferro »!
Espanol :
Una inmersión fascinante en el misterio de la famosa « Máscara de Hierro »
