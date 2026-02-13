Le Masque du démon de Mario Bava (+ leçon de cinéma), Cinéma Le Cinématographe, Nantes

Le Masque du démon de Mario Bava (+ leçon de cinéma) Jeudi 19 février, 20h30 Cinéma Le Cinématographe Loire-Atlantique

Tarif 6€, réduit 3€

Début : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T22:30:00+01:00

Dans la Moldavie du XVIIe siècle, la princesse Asa Vajda, soupçonnée de sorcellerie, est condamnée par l’Inquisition et meurt en maudissant sa propre famille, responsable de son sort. Au XIXe siècle, les docteurs Kruvajan et Gorobec, en route pour un congrès médical, découvrent en chemin le cercueil d’Asa et la réveillent par inadvertance. Celle-ci entreprend alors de se venger… Considéré comme l’inventeur du giallo, le « thriller à l’italienne », Mario Bava entremêle ici suspense, érotisme et humour, grâce à un formalisme aussi fabuleux que vénéneux.

> séance suivie d’une leçon de cinéma par Erwan Cadoret, enseignant en cinéma

Cinéma Le Cinématographe 12B Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

