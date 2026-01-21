Le Masque du démon de Mario Bava (+ leçon de cinéma) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€

Dans la Moldavie du XVIIe siècle, la princesse Asa Vajda, soupçonnée de sorcellerie, est condamnée par l’Inquisition et meurt en maudissant sa propre famille, responsable de son sort. Au XIXe siècle, les docteurs Kruvajan et Gorobec, en route pour un congrès médical, découvrent en chemin le cercueil d’Asa et la réveillent par inadvertance. Celle-ci entreprend alors de se venger… Considéré comme l’inventeur du giallo, le « thriller à l’italienne », Mario Bava entremêle ici suspense, érotisme et humour, grâce à un formalisme aussi fabuleux que vénéneux.> séance suivie d’une leçon de cinéma par Erwan Cadoret, enseignant en cinéma

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.lecinematographe.com



