Le massacre des Italiens à Aigues Mortes impasse des mourgues Arles

Le massacre des Italiens à Aigues Mortes

Vendredi 6 février 2026 de 18h30 à 21h30. impasse des mourgues Espace médiapôle St-Césaire Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06 21:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Table ronde sur le massacre des Italiens à Aigues Mortes, en août 1893 trois interventions ponctuées par des chants italiens. Avec Enzo Barnabà, auteur de deux livres essentiels sur ce sujet.

LE MASSACRE DES ITALIENS A AIGUES MORTES

Août 1893. Une tragédie qui résonne aujourd’hui



– Dans un contexte de tensions exacerbées par des rumeurs, les saisonniers italiens venus pour la récolte du sel sont violemment agressés par des ouvriers français. La situation dégénère et la chasse aux Italiens se prolonge pendant deux jours, causant 10 morts et de très nombreux blessés . Le procès qui se tiendra à Angoulême la même année verra tous les inculpés acquittés, ce qui ne manquera pas d’engendrer la colère et la frustration des Italiens.





La LDH d’Arles a invité trois intervenants pour aborder ce fait sous plusieurs angles, et analyser la façon dont il résonne encore aujourd’hui.



– Enzo Barnabà est italien. Il habite à la frontière franco-italienne et a écrit deux livres sur ce sujet ; le dernier s’intitule “Mort aux Italiens” . Il oeuvre depuis longtemps pour la mémoire des victimes de ce massacre.

– François Servel est membre de la LDH Arles. Il présentera, images à l’appui, le contexte historique et social dans lequel l’affaire s’est déroulée.

– Isabelle Felici est professeure en études italiennes à l’université Paul-Valéry de Montpellier. Ses travaux portent sur les manifestations culturelles etitiques liées aux mouvements migratoires concernant l’Italie des XIXè-XXIè siècles.

– La soirée sera ponctuée par les chants de Xavier Rebut et Germana Mastropasqua. Leur démarche se base sur l’exploration de la voix et de la musique de tradition orale italienne. Ils chanteront en duo, en mêlant réécriture du répertoire et compositions personnelles.

– En partenariat avec le CRDA. Verre de l’amitié en clôture.



Accessibilité Cet événement inclut des aménagements à l’accessibilité. .

impasse des mourgues Espace médiapôle St-Césaire Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 24 27 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Round-table discussion on the massacre of Italians in Aigues Mortes in August 1893: three presentations punctuated by Italian songs. With Enzo Barnabà, author of two essential books on the subject.

L’événement Le massacre des Italiens à Aigues Mortes Arles a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arles