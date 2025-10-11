Le Match des Légendes Stade Marie Marvingt Le Mans

Le Match des Légendes Stade Marie Marvingt Le Mans samedi 11 octobre 2025.

Le Match des Légendes

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

RDV au stade Marie Marvingt pour les 40 ans du Mans FC !

Samedi 11 octobre à partir de 15h30, le Stade Marie-Marvingt accueillera une grande fête à l’occasion des 40 ans du MANS FC.

PLUS DE 5 HEURES DE SPECTACLE POUR LES 40 ANS DU CLUB !

Pour fêter ses 40 ans, le Club vous convie à une journée exceptionnelle le samedi 11 octobre prochain au Stade Marie-Marvingt ! Une grande fête intergénérationnelle avec de la compétition, des animations, de la transmission, des émotions et beaucoup, beaucoup, de passion sang et or !

Un événement unique à ne surtout pas manquer pour tous les amoureux du Club !

15H30 UNE AFFICHE 100% SANG ET OR !

Et quoi de mieux qu’une affiche 100% sang et or pour lancer les festivités du Club ? Notre groupe professionnel féminin sera mis à l’honneur puisqu’il recevra le RC LENS, promu en Arkema Première Ligue, à Marie-Marvingt, et ce dans le cadre de la nouvelle Coupe de la Ligue féminine. Coup d’envoi à 15h30, et évidemmans allez LE MANS FC !

17H15 UN VILLAGE ANIMATIONS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS !

Rendez-vous ensuite sur le parvis du Stade Marie-Marvingt pour un village animations à découvrir en famille ! Des jeux, des rencontres avec des anciens joueurs du Club, une plongée dans l’histoire du Club, dans vos souvenirs… C’est ce qui vous attend ! Sans oublier notre fan zone DJ et street food pour s’ambiancer et se régaler !

18H30 DES LÉGENDES ET DES HÉROS !

À partir de 18h30, retour en tribunes pour un défilé des légendes du Club ! Présidents, entraîneurs, joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters… Tous ceux qui ont fait, font ou feront encore l’histoire du Club, du MUC 72 au MANS FC, de la DH à la L1 en passant par la remontada , se retrouveront et seront célébrés sur la pelouse du Stade Marie-Marvingt !

Avant, à 19h, un match de gala avec une équipe de légendes sang et or , coachée notamment par Frédéric Hantz et emmenée par Didier Drogba, opposée à La Team des Héros, qui regroupe d’anciens internationaux et sportifs de renom, parmi lesquels Javier Pastore, Robert Pires, Sydney Govou, Guillaume Hoarau, Souleymane Diawara ainsi que des personnalités médiatiques !

LA TEAM DES LÉGENDES (À DATE)

Frédéric Hantz

Didier Drogba

Régis Beunardeau

Willy Bolivard

Laurent Bonnart

Grégory Cerdan

Daniel Cousin

Mathieu Coutadeur

Vincent Créhin

Jérôme Drouin

James Fanchone

Gervinho

Anthony Le Tallec

Fabrice Pancrate

Yoann Poulard

Romaric

Stéphane Sessègnon

Frédéric Thomas

LA TEAM DES HÉROS (À DATE)

Javier Pastore (footballeur)

Robert Pirès (footballeur)

Sidney Govou (footballeur)

Guillaume Hoarau (footballeur)

Souleymane Diawara (footballeur)

Benoît Costil (footballeur)

Paul-Georges Ntep (footballeur)

Nordine Ganso (humoriste)

Ragnar Le Breton (humoriste)

Claudia Tagbo (humoriste)

Hakim Jemili (humoriste)

Tony Czech (créateur de contenu)

Just Riadh (créateur de contenu)

LeBouseuh (créateur de contenu)

Ridsa (musicien)

Le samedi 11 octobre prochain au Stade Marie-Marvingt, c’est donc plus de 5 heures de spectacle qui vous seront proposées par LE MANS FC (avec de nombreuses surprises !). Une journée qui aura aussi pour but de soutenir les actions de la Fondation Didier Drogba. .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

See you at the Marie Marvingt stadium for Le Mans FC’s 40th anniversary!

German :

RDV im Stadion Marie Marvingt zum 40-jährigen Jubiläum des Mans FC!

Italiano :

Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt per il 40° anniversario del Le Mans FC!

Espanol :

¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt con motivo del 40 aniversario del Le Mans FC!

L’événement Le Match des Légendes Le Mans a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Le Mans