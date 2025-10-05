LE MATCH – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

LE MATCH Début : 2026-01-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Ligue majeure d’improvisationLe match d’impro est une sorte de joute théâtrale loufoque et jubilatoire où les personnages et les situations les plus absurdes se succèdent. Une grande première au TJV, préparez vos cartons rouges pour un spectacle, forcément unique en son genre !

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94