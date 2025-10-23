Le Matin des tout-petits Badaboum ! Aïe ! Ouille ! Médiathèque Vergers Le Mans
Le Matin des tout-petits Badaboum ! Aïe ! Ouille ! Médiathèque Vergers Le Mans mercredi 4 février 2026.
Le Matin des tout-petits Badaboum ! Aïe ! Ouille !
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 10:30:00
fin : 2026-02-04 10:50:00
Date(s) :
2026-02-04
Lecture
Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires.
Sur inscription au 02 43 84 39 43
10h30 Vergers
Pour les 0-4 ans accompagnés de leurs parents .
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Matin des tout-petits Badaboum ! Aïe ! Ouille ! Le Mans a été mis à jour le 2025-10-23 par CDT72