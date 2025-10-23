Le Matin des tout-petits C’est pour rire Médiathèque Vergers Le Mans

Le Matin des tout-petits C’est pour rire

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 10:50:00

Date(s) :

2026-04-01

Lecture

Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires.

Sur inscription au 02 43 84 39 43

10h30 Vergers

Pour les 0-4 ans accompagnés de leurs parents .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Matin des tout-petits C’est pour rire Le Mans a été mis à jour le 2025-10-23 par CDT72