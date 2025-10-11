Le matin des tout-petits Médiathèque Aragon Le Mans
Le matin des tout-petits Médiathèque Aragon Le Mans samedi 11 octobre 2025.
Le matin des tout-petits
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:45:00
fin : 2025-10-11 11:05:00
Date(s) :
2025-10-11
Lecture
Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires.
Sur inscription au 02 43 47 48 74
10h15 & 10h45 Aragon (Heure du conte)
Pour les 0-4 ans accompagnés de leurs parents .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le matin des tout-petits Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par CDT72