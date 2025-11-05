Le Matin des tout-petits Médiathèque Aragon Le Mans

Le Matin des tout-petits

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-05 10:45:00

fin : 2025-11-05 11:05:00

2025-11-05

Lecture

Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires.

Sur inscription au 02 43 47 48 74

10h15 & 10h45 Aragon (Heure du conte)

Pour les 0-4 ans accompagnés de leurs parents .

