Le Matin des tout-petits Médiathèque Vergers Le Mans
Le Matin des tout-petits Médiathèque Vergers Le Mans mercredi 10 décembre 2025.
Le Matin des tout-petits
Médiathèque Vergers 45 Rue Thore Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 10:50:00
Date(s) :
2025-12-10
Lecture
Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires.
Sur inscription au 02 43 84 39 43
10h30 Vergers
Pour les 0-4 ans accompagnés de leurs parents .
Médiathèque Vergers 45 Rue Thore Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Matin des tout-petits Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par CDT72