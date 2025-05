Le mauvais oeil 79 Silio Durt – Friche de la Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, 25 mai 2025 07:00, Marseille 3e Arrondissement.

Entre explosion chromatique et critique acérée, Silio Durt dévoile à la Friche un univers graphique bouillonnant, nourri par l’underground, l’humour noir et les avant-gardes picturales.

Tout l’été, découvrez des artistes de la scène undergraphique belge avec trois expositions au Dernier Cri.



Diplômé de l’ERG en illustration et peinture, Silio Durt vit et travaille à Bruxelles. Avec une énergie brute et une esthétique flamboyante, il propose une œuvre où la violence visuelle et l’intensité expressive fusionnent pour produire un univers graphique unique.



Ses compositions sont des coulées chromatiques denses, des formes en fusion où l’humour noir et la critique sociale se croisent sans retenue. Dessins, peintures, sérigraphies Silio Durt multiplie les supports pour mieux explorer des thématiques contradictoires, dans un désordre maîtrisé qui convoque autant le mouvement CoBrA que les échos de la culture underground graphique.



Influencé par le Dernier Cri, Bazooka, ou encore les avant-gardes de l’après-guerre, l’artiste construit une œuvre puissante, entre diatribe visuelle et poésie du chaos. Ses créations ont été exposées à travers l’Europe, et son travail a été récompensé notamment par un Prix spécial lors du Prix Médiatine (2010) et une participation au Prix Collignon au MAMAC (2011).



Un livre est en préparation aux éditions du Dernier cri. .

Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 96 49 dc@lederniercri.org

English :

Between chromatic explosion and sharp criticism, Silio Durt unveils at La Friche a bubbling graphic universe, nourished by the underground, black humor and the pictorial avant-garde.

German :

Zwischen Farbexplosion und scharfer Kritik enthüllt Silio Durt in der Friche ein brodelndes Grafikuniversum, das vom Underground, schwarzem Humor und der malerischen Avantgarde genährt wird.

Italiano :

Tra esplosione cromatica e critica tagliente, Silio Durt svela a La Friche un universo grafico ribollente, alimentato dall’underground, dallo humour nero e dalle avanguardie pittoriche.

Espanol :

Entre explosión cromática y crítica mordaz, Silio Durt desvela en La Friche un universo gráfico burbujeante, alimentado por el underground, el humor negro y las vanguardias pictóricas.

