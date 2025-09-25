Le mauvais oeil 81 les Sukkub Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Le mauvais oeil 81 les Sukkub Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement jeudi 25 septembre 2025.

Le mauvais oeil 81 les Sukkub

Du 25/09 au 24/11/2025 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les week-ends de 14h à 18h.

Ouvert le lundi

Ouvert le dimanche



Vernissage le 25 mai à 17h



Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi et dimanche de 14h à 18h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-09-25

Le collectif Sukkub, composé d’une quinzaine de jeunes artistes bruxellois·es, propose leur collection de fanzines cousus main, de sulfureuses performances musicales, de sculptures menaçantes, d’images maudites et de vidéos dégénérées.

Le collectif Sukkub, composé d’une quinzaine de jeunes artistes bruxellois·es, propose leur collection de fanzines cousus main, de sulfureuses performances musicales, de sculptures menaçantes, d’images maudites et de vidéos dégénérées.



Cette association de malfaiteur·euses hédonistes ouvre la porte vers leurs mondes où sont entassés leurs pastiches hérétiques, bouillies innommables d’influences régurgitées et étalées sans complexe sur les murs. Des rituels collectifs graphiques cannibales réalisés loin de toutes conventions humaines.



Ces objets ainsi produits seront sans doute maudits, mais la connaissance qu’ils renferment vaut assurément le déplacement.



Lieu le dernier cri .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 96 49 dc@lederniercri.org

English :

The Sukkub collective, made up of fifteen young artists from Brussels, presents their collection of hand-sewn fanzines, sulphurous musical performances, menacing sculptures, cursed images and degenerate videos.

German :

Das Kollektiv Sukkub, das aus fünfzehn jungen Brüsseler Künstlern besteht, präsentiert ihre Sammlung handgemachter Fanzines, schwefliger Musikperformances, bedrohlicher Skulpturen, verfluchter Bilder und entarteter Videos.

Italiano :

Il collettivo Sukkub, composto da una quindicina di giovani artisti di Bruxelles, presenta la sua collezione di fanzine cucite a mano, performance musicali sulfuree, sculture minacciose, immagini maledette e video degenerati.

Espanol :

El colectivo Sukkub, formado por una quincena de jóvenes artistas de Bruselas, expone su colección de fanzines cosidos a mano, actuaciones musicales sulfurosas, esculturas amenazadoras, imágenes malditas y vídeos degenerados.

L’événement Le mauvais oeil 81 les Sukkub Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille