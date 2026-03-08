Le mauvais oeil 84 Moolinex Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Le mauvais oeil 84 Moolinex

Jeudi 26 mars 2026 le jeudi à partir de 17h.

Du 27/03 au 25/05/2026 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les week-ends de 14h à 18h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27

Artiste pluriel, Moolinex déploie un univers libre entre arts plastiques et bande dessinée, il incarne une scène indépendante audacieuse.

Artiste pluriel, Moolinex déploie un univers libre entre arts plastiques et bande dessinée, il incarne une scène indépendante audacieuse.

Moolinex est un artiste pluriel illustrateur, peintre, dessinateur, sculpteur, tapissier, brodeur, designer… De cette diversité naît un mélange détonant et questionnant d’arts plastiques, d’arts appliqués, d’arts contemporains, de bandes dessinées et de cultures populaires — bref, quelque chose de vivant, sans étiquette, mais que l’on pourrait tout simplement appeler art .



Son œuvre a été présentée dans de nombreux lieux tels que le Confort Moderne à Poitiers, la galerie Arts Factory à Paris, ou encore le Musée des Arts Modestes à Sète. Si sa carrière demeure parfois trop confidentielle, l’influence de Moolinex sur la bande dessinée contemporaine est indéniable sa liberté, son audace, son irrévérence et son génie autodidacte ont marqué toute une génération d’artistes.



Proche des Requins Marteaux depuis leurs débuts et membre fondateur de la Revue Ferraille, il y a publié de nombreux ouvrages — Super 45 (2010), Flip et Flopi (2012) — jusqu’à sa monographie Inculte Futur (2018). Il a également collaboré avec une multitude d’éditeurs indépendants, dont Le Dernier Cri.



Installé à Poitiers, Moolinex poursuit une pratique foisonnante où se rencontrent humour, poésie brute, bricolage inspiré et invention visuelle.





Lieu galerie le dernier cri .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 96 49 dc@lederniercri.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A multi-faceted artist, Moolinex unfurls a freewheeling universe between the visual arts and comics, embodying a daring independent scene.

L’événement Le mauvais oeil 84 Moolinex Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille