LE MAUVAIS SORT Montpellier

LE MAUVAIS SORT Montpellier jeudi 11 décembre 2025.

LE MAUVAIS SORT

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18

Il y a presque toujours une catastrophe qui plane dans les histoires et les chansons de grands amoureux, c’est sans doute ce qu’on aime. Au moins chez les autres. Parlant d’amour avec cette grave légèreté dont ils et elles ont le secret, entre cabaret burlesque et agit-prop, Céline Champinot et ses acteur·ice·s, nous font chanter, parfois même à la façon dont menacent les maîtres-chanteurs tu payes ou tu trinques. Si tu aimes, tu souffres.

En paroles et musiques, dans une bousculade joueuse et joyeuse de transfor­mations, la pièce interroge l’air de rien l’état des amours et de nos libidos. Nos désirs de corps et nos désirs de mondes. La peur de rompre et celle de perdre, qui parfois nous enferment. Est-ce que c’est ça qu’on aime, ne pas en sortir ?

durée 1h40 sous réserve .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 25 00

English :

There’s almost always a catastrophe lurking in the stories and songs of great lovers, and that’s probably what we like. At least in the others. Céline Champinot and her actors speak of love with the serious lightness they’re famous for, somewhere between burlesque cabaret and agit-prop, and make us sing, sometimes in the way that blackmailers threaten

German :

In den Geschichten und Liedern großer Liebender schwebt fast immer eine Katastrophe, die man wahrscheinlich liebt. Zumindest bei den anderen. Céline Champinot und ihre Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit der ihnen eigenen Leichtigkeit über die Liebe sprechen, bringen uns zwischen burleskem Kabarett und Agitprop zum Singen, manchmal sogar auf die Art und Weise, wie Erpresser drohen

Italiano :

C’è quasi sempre una catastrofe in agguato nelle storie e nelle canzoni dei grandi amanti, e probabilmente è questo che ci piace. Almeno negli altri. Céline Champinot e i suoi attori parlano d’amore con la leggerezza seria che è il loro segreto, a metà tra il cabaret burlesco e l’agit-prop, e ci fanno cantare, a volte nel modo in cui i ricattatori minacciano

Espanol :

Casi siempre hay una catástrofe acechando en las historias y canciones de los grandes amantes, y eso es probablemente lo que nos gusta. Al menos en otros. Céline Champinot y sus actores hablan del amor con esa ligereza seria que es su secreto, a medio camino entre el cabaret burlesco y el agit-prop, y nos hacen cantar, a veces como amenazan los chantajistas

