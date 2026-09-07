Le Max Quizz, Théâtre Max Jacob, Quimper

Informations pratiques

Le Max Quizz Vendredi 18 septembre, 20h30 Théâtre Max Jacob Finistère

Ouverture des portes dès 20h15. Âge recommandé : 10 ans minimum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Oubliez le quiz bien sage : ici, le savoir s’invite sur scène avec panache et humour. Entre éclats de rire, surprises inattendues et clins d’œil à Quimper, le public est embarqué dans une aventure collective où l’on joue autant avec les connaissances qu’avec les codes du spectacle. Un moment jubilatoire où l’intelligence se conjugue à l’humour pour en apprendre un max sur le vieux théâtre !

Jeu totalement délirant, conçu par le service Ville d’art et d’histoire, avec des cadeaux à la clé ! N’hésitez pas à vous habiller comme à la Belle-Époque, les costumes sont les bienvenus !

Théâtre Max Jacob 2 Boulevard Dupleix, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne +33298988900 [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Le théâtre a été construit de 1902 à 1904 sur un projet de Lafont, architecte diocésain de Nantes. Il s’apparente aux constructions thermales et aux casinos de la Belle Époque. La sculpture de la façade a été confiée à Gaucher en 1903 et les décors de la salle ont été réalisés par le peintre Karbowsky. En 1949, deux portes et deux escaliers ont été percés dans les murs de la salle. En 1957, le plafond de la salle et les parties hautes des murs ont été entièrement refaits.

Oubliez le quiz bien sage : ici, le savoir s’invite sur scène avec panache et humour.

©Ville de Quimper