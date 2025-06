Habibi Love • Oriental vibes Party sur Seine – Le Mazette Paris 13 juin 2025

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground. Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !

Yallahhh

Artistes

YANE (North Africa & Electronic – Algérie)

BINOME (Modern Arabic & Oriental sounds)

DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental grooves)

GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)

special guest : HAZEM B (Afro, Tribal & Electro Arabe / Tunisie)

Le vendredi 13 juin 2025

de 22h00 à 06h00

gratuit sous condition

gratuit av. 22h

22h – 0h : 12€ en prévente / 15€ sur place

0h – 06h : 17€ en prévente / 20€ sur place

Public adultes. A partir de 18 ans.

Le Mazette 69 Port de la Rapée 75012 Paris

La soirée Habibi Love est de retour le vendredi 13 juin au bateau Le Mazette à Gare de Lyon pour une soirée XXL avec 2 salles, plus une terrasse avec une immersion oriental, des classiques à l’électro !