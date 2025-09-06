Le mec de la tombe d’à côté Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Samedi 6 septembre 2025 de 19h à 20h30.

Vendredi 26 septembre 2025 de 21h30 à 23h.

Mercredi 29 octobre 2025 de 20h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06 20:30:00

2025-09-06 2025-09-26 2025-10-29

Ils sont voisins de cimetière. Rien, à priori, ne rapproche ces deux-là, et pourtant…

Elle vient régulièrement se recueillir sur la tombe de son mari, trop tôt enlevé par un malencontreux accident de vélo.

Il vient fleurir la tombe de sa mère, emportée par un cancer.

Elle est bibliothécaire, ne pense que culture et ne mange que bio.

Il est agriculteur, élève des vaches et n’imagine pas qu’on puisse lire de son plein gré .

L’apparence du mec de la tombe d’à côté agace la jeune femme autant que la tombe avec sa stèle tape-à-l’oeil.

Rien, à priori, ne rapproche ces deux-là, et pourtant… .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

They live next door to each other in a cemetery. On the face of it, nothing brings these two together, and yet?

German :

Sie sind Nachbarn auf dem Friedhof. Auf den ersten Blick scheinen die beiden nichts miteinander zu tun zu haben, aber dennoch?

Italiano :

Vivono l’uno accanto all’altro in un cimitero. All’apparenza, nulla li accomuna, eppure?

Espanol :

Viven uno al lado del otro en un cementerio. A primera vista, nada une a estos dos, y sin embargo..

