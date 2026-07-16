Informations pratiques

Le mécénat de compétences pour les associations Jeudi 3 décembre, 18h30

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T18:30:00+01:00 – 2026-12-03T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-03T18:30:00+01:00 – 2026-12-03T21:30:00+01:00

3 heures de formation

Intervenante : Emeline LE FLOC’H – UNAT GE

Objectif :

Découvrir le mécénat de compétences comme vecteur de coopération enrichie avec le monde économique.

Contenu :

• Connaître le cadre légal et la logique de fonctionnement du mécénat de compétences

• Mesurer dans quel cadre / projet la mobilisation du mécénat de compétences est-elle pertinente

• Identifier son besoin en compétences

• Comment trouver des mécènes et identifier le bon acteur (outils)

• Pourquoi faire appel aux mécènes, différentes formes de mécénats, étapes pour la mise en place du mécénat de compétence, diffusion de témoignages d’associations et d’entreprises pratiquants le mécénat de compétence.

Outils & méthodes :

Analyse des besoins et implication des participants à travers leurs expériences respectives.

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Le mouvement associatif Grand Est vous propose une formation sur le mécénat de compétences