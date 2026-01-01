Le médecin imaginaire et Déconstruction par Div’in Comédie Petit Théâtre Houlgate

Le médecin imaginaire et Déconstruction par Div’in Comédie

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint Philbert Houlgate Calvados

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Dives-sur-Mer vous propose ces deux pièces de théâtre par Div’in Comédie accessible à partir de 12 ans.

La première est un clin d’œil au Malade imaginaire de Molière. Alban est malade de la médecine. Cette lubie le pousse à vouloir marier à tout prix son unique fille à un médecin.

Dans Déconstruction , des acteurs dirigés par la voix off d’un metteur en scène autoritaire et un peu fou montent leur spectacle sous les yeux du public. Petit à petit, ils prennent des libertés, utilisent de (fausses) spectatrices pour jouer à leur place, s’engouffrent dans chaque brèche pour revenir à leur pièce de prédilection Hamlet .

Dès 12 ans. .

English : Le médecin imaginaire et Déconstruction par Div’in Comédie

As part of its cultural season, the town of Dives-sur-Mer is offering these two plays by Div’in Comédie for ages 12 and up.

