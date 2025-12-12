LE MEDECIN MALGRE LUI – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

LE MEDECIN MALGRE LUI Début : 2026-02-28 à 17:45. Tarif : – euros.

Un grand classique de Molière en costumes d’époques qui nous emmène de quiproquos en éclats de rire !Pour se venger d’un Sganarelle buveur, roublard et fainéant, son épouse, Martine, le fait passer pour un grand médecin. Affublé malgré lui de ces nouvelles compétences, Sganarelle comprend rapidement l’intérêt qu’il peut tirer de cette situation et se prend au jeu. À grands coups de latin et de ruse, notremédecin de pacotille réussira-t-il à tromper son monde jusqu’au bout ? Un Molière truculent en costumes d’époque pour toute la famille, qui nous emmène de quiproquos en éclats de rire !Auteur : MolièreMetteur en scène : Collectif OxymoreDistribution : Tiphaine BERARD, Vincent BLIN, Sophie COSTERG, Amélie DHEE, Julie FIDEL, Jean-Michel FLAVIGNY, Olivier GALLIANO, Julia GRATENS, Louis HAUDECOEUR, Antoine KOVALENKO, Gabriele LEGROS, Xavier PILLOY, Antoine RABASCO, Loïc ROTTENFUSDurée : 75 minutes

COMEDIE SAINT-MICHEL
95 BOULEVARD SAINT-MICHEL
75005 Paris