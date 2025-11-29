Le Médecin malgré lui Condat-sur-Vienne

Le Médecin malgré lui Condat-sur-Vienne samedi 29 novembre 2025.

Le Médecin malgré lui

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Une pièce du répertoire classique, dans la pure tradition du théâtre de tréteaux.

Classique, mais ô combien d’actualité !

Devant une assemblée réunie, des comédiennes et comédiens investissent le tréteau pour rappeler que le théâtre est une fête, ouverte à toutes et tous. Ils viennent jouer Molière dans votre commune, dans l’esprit du théâtre itinérant cher à JB Poquelin costumes, masques, texte fort… mais aussi galipettes, claques, rires et émotions. Avec toujours en tête que le théâtre est avant tout un divertissement mais qu’il est porteur de messages universels, ici 400 ans après l’écriture de la pièce

– Le refus du mariage forcé

– Le respect du consentement

– La critique des charlatans

…et bien d’autres encore.

Le tout, entre éclats de rire et peut-être quelques larmes.

Info et résa par téléphone. .

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60

English : Le Médecin malgré lui

German : Le Médecin malgré lui

Italiano :

Espanol : Le Médecin malgré lui

L’événement Le Médecin malgré lui Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Limoges Métropole