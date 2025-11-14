Le médecin malgré lui MJC Héritan Mâcon
Le médecin malgré lui MJC Héritan Mâcon vendredi 30 janvier 2026.
Le médecin malgré lui
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-30
Création de la troupe du Pendart, d’après Molière. Martine, battue par son mari Sganarelle, le fait passer pour un médecin malgré lui. Entre quiproquos et comédie à l’italienne, tout dérape !
Mise en scène Jean-Marie Gerbaud
Avec Jean-Luc Pigache (Sganarelle), Estelle Gauthier (Martine), Alexis Muller (Valère), Olivier Puech (Lucas), Dominique Gibeaux (Géronte), Marie-Christine Lagoutte (Lucinde). .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Le médecin malgré lui
German : Le médecin malgré lui
Italiano :
Espanol :
L’événement Le médecin malgré lui Mâcon a été mis à jour le 2025-11-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès