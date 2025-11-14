Le médecin malgré lui MJC Héritan Mâcon

Le médecin malgré lui

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-30

Création de la troupe du Pendart, d’après Molière. Martine, battue par son mari Sganarelle, le fait passer pour un médecin malgré lui. Entre quiproquos et comédie à l’italienne, tout dérape !

Mise en scène Jean-Marie Gerbaud

Avec Jean-Luc Pigache (Sganarelle), Estelle Gauthier (Martine), Alexis Muller (Valère), Olivier Puech (Lucas), Dominique Gibeaux (Géronte), Marie-Christine Lagoutte (Lucinde). .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Le médecin malgré lui

German : Le médecin malgré lui

Italiano :

Espanol :

L’événement Le médecin malgré lui Mâcon a été mis à jour le 2025-11-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès