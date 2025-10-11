LE MEET 2025-LA DISTILLERIE LA CAVALE Pieusse

LE MEET 2025-LA DISTILLERIE LA CAVALE Pieusse samedi 11 octobre 2025.

LE MEET 2025-LA DISTILLERIE LA CAVALE

Pieusse Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le MEET, ce sont des dizaines de lieux d’accueil pour s’inspirer d’un tourisme “autrement” en octobre, en rencontrant des acteurs passionnés et passionnants à travers la France, l’Italie, le Maroc et la Tunisie.

Chaque lieu présent sur la carte incarne une histoire, un engagement écologique, un savoir-faire, une culture à préserver. Autant d’occasions de manifester positivement notre attachement à nos patrimoines naturels et culturels.

Visite de la distillerie coopérative de la Cavale, la Coopérative Agricole des Viticulteurs et Agriculteurs de Limoux et des environs, une entreprise historique fondée en 1927. Ici, tradition et innovation se rencontrent pour offrir une expérience unique. La distillerie s’engage dans une approche de bioéconomie circulaire, transformant les sous-produits en ressources précieuses pour une production durable. Découverte des installations et du processus de collecte des marcs et lies des caves viticoles du territoire, ainsi que leur transformation. Une expérience inoubliable pour les amateurs de spiritueux et les curieux de l’artisanat local. Dégustation inclus.

Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 6 71 21 24 29 contact@lesimaginairesentransition.fr

English :

The MEET is dozens of places to get inspired by ?alternative? tourism in October, by meeting passionate and fascinating people across France, Italy, Morocco and Tunisia.

Each place on the map embodies a story, an ecological commitment, a know-how, a culture to be preserved. So many opportunities to positively demonstrate our attachment to our natural and cultural heritage.

Visit the La Cavale cooperative distillery, the Coopérative Agricole des Viticulteurs et Agriculteurs de Limoux et des environs, a historic enterprise founded in 1927. Here, tradition and innovation meet to offer a unique experience. The distillery is committed to a circular bioeconomy approach, transforming by-products into valuable resources for sustainable production. Discover the facilities and the process of collecting pomace and lees from local wineries, and transforming them. An unforgettable experience for spirits lovers and those curious about local craftsmanship. Tasting included.

German :

MEET, das sind Dutzende von Gastgeberorten, an denen Sie sich im Oktober von einem anderen Tourismus inspirieren lassen können, indem Sie leidenschaftliche und spannende Akteure in Frankreich, Italien, Marokko und Tunesien treffen.

Jeder Ort auf der Karte verkörpert eine Geschichte, ein ökologisches Engagement, ein Know-how und eine Kultur, die es zu bewahren gilt. Es gibt viele Gelegenheiten, unsere Verbundenheit mit unserem Natur- und Kulturerbe positiv zu zeigen.

Besuch der genossenschaftlichen Brennerei La Cavale, der Coopérative Agricole des Viticulteurs et Agriculteurs de Limoux et des environs, einem historischen Unternehmen, das 1927 gegründet wurde. Hier treffen Tradition und Innovation aufeinander, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Die Destillerie verfolgt einen Ansatz der zirkulären Bioökonomie und wandelt Nebenprodukte in wertvolle Ressourcen für eine nachhaltige Produktion um. Entdecken Sie die Anlagen und den Prozess der Sammlung von Trester und Hefe aus den Weinkellern der Region sowie deren Verarbeitung. Ein unvergessliches Erlebnis für Spirituosenliebhaber und Neugierige auf das lokale Kunsthandwerk. Verkostung inbegriffen.

Italiano :

Il MEET è costituito da decine di luoghi per ispirarsi a un turismo diverso nel mese di ottobre, incontrando persone appassionate e affascinanti in Francia, Italia, Marocco e Tunisia.

Ogni luogo sulla mappa incarna una storia, un impegno ecologico, un know-how, una cultura da preservare. Tante opportunità per dimostrare positivamente il nostro attaccamento al patrimonio naturale e culturale.

Visitate la distilleria cooperativa La Cavale, la Coopérative Agricole des Viticulteurs et Agriculteurs de Limoux et des environs, un’impresa storica fondata nel 1927. Qui tradizione e innovazione si incontrano per offrire un’esperienza unica. La distilleria è impegnata in un approccio di bioeconomia circolare, trasformando i sottoprodotti in risorse preziose per una produzione sostenibile. Scoprite le strutture e il processo di raccolta e trasformazione delle vinacce e delle fecce dalle cantine della regione. Un’esperienza indimenticabile per gli amanti dei liquori e per chi è curioso di conoscere l’artigianato locale. Degustazione inclusa.

Espanol :

El MEET son decenas de lugares para inspirarse en un turismo diferente en octubre, conociendo a gente apasionada y fascinante de Francia, Italia, Marruecos y Túnez.

Cada lugar del mapa encarna una historia, un compromiso ecológico, un saber hacer, una cultura que hay que preservar. Tantas oportunidades para demostrar positivamente nuestro apego a nuestro patrimonio natural y cultural.

Visite la destilería cooperativa La Cavale, la Coopérative Agricole des Viticulteurs et Agriculteurs de Limoux et des environs, una empresa histórica fundada en 1927. Aquí, tradición e innovación se unen para ofrecer una experiencia única. La destilería apuesta por un enfoque de bioeconomía circular, transformando los subproductos en valiosos recursos para una producción sostenible. Descubra las instalaciones y el proceso de recogida de orujos y lías de las bodegas de la región, y su transformación. Una experiencia inolvidable para los amantes de las bebidas espirituosas y los curiosos de la artesanía local. Degustación incluida.

