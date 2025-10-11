LE MEET 2025-LE JARDIN-FORÊT CAP’HÉOL Montazels

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-10-11 14:00:00

Le MEET, ce sont des dizaines de lieux d’accueil pour s’inspirer d’un tourisme “autrement” en octobre, en rencontrant des acteurs passionnés et passionnants à travers la France, l’Italie, le Maroc et la Tunisie.

Chaque lieu présent sur la carte incarne une histoire, un engagement écologique, un savoir-faire, une culture à préserver. Autant d’occasions de manifester positivement notre attachement à nos patrimoines naturels et culturels.

Découvrez la forêt-jardin nourricière initiée par l’association Cap-Heol depuis 2018 sur 5 ha, selon les principes de permaculture végétale. Ce projet contribue à l’autonomie alimentaire et à la résilience territoriale. Partez pour une balade guidée de 2 heures avec des pauses pour écouter la musique des plantes et admirer le paysage. Explorez l’expérimentation syntropique, une technique de culture écologique inspirée par les processus naturels de régénération des écosystèmes.

En option, un repas composé de produits de saison est proposé avant de débu­ter la visite. Dans une ambiance convi­viale, vous pour­rez dégus­ter la riche cuisine végé­tale. option repas confir­mée à partir de 15 réser­va­tions.

Montazels 11190 Aude Occitanie +33 6 71 21 24 29 contact@lesimaginairesentransition.fr

English :

The MEET is dozens of places to get inspired by ?alternative? tourism in October, by meeting passionate and fascinating people across France, Italy, Morocco and Tunisia.

Each place on the map embodies a story, an ecological commitment, a know-how, a culture to be preserved. So many opportunities to positively demonstrate our attachment to our natural and cultural heritage.

Discover the nourishing forest-garden initiated by the Cap-Heol association since 2018 on 5 ha, according to the principles of plant permaculture. This project contributes to food self-sufficiency and territorial resilience. Take a 2-hour guided tour, pausing to listen to the music of the plants and admire the landscape. Explore syntropic experimentation, an ecological cultivation technique inspired by natural ecosystem regeneration processes.

As an option, a meal featuring seasonal produce is offered before the tour begins. In a convivial atmosphere, you’ll be able to sample the rich vegetal cuisine. Meal option confirmed from 15 reservations.

German :

MEET, das sind Dutzende von Gastgeberorten, an denen Sie sich im Oktober von einem anderen Tourismus inspirieren lassen können, indem Sie leidenschaftliche und spannende Akteure in Frankreich, Italien, Marokko und Tunesien treffen.

Jeder Ort auf der Karte verkörpert eine Geschichte, ein ökologisches Engagement, ein Know-how und eine Kultur, die es zu bewahren gilt. Es gibt viele Gelegenheiten, unsere Verbundenheit mit unserem Natur- und Kulturerbe positiv zu zeigen.

Entdecken Sie den nährstoffreichen Gartenwald, der seit 2018 von der Vereinigung Cap-Heol auf 5 ha nach den Prinzipien der pflanzlichen Permakultur initiiert wurde. Dieses Projekt trägt zur Ernährungsautonomie und zur territorialen Resilienz bei. Begeben Sie sich auf einen zweistündigen geführten Spaziergang mit Pausen, in denen Sie der Musik der Pflanzen lauschen und die Landschaft bewundern können. Erkunden Sie das syntropische Experiment, eine ökologische Anbautechnik, die von den natürlichen Regenerationsprozessen der Ökosysteme inspiriert ist.

Optional wird vor Beginn der Tour eine Mahlzeit aus saisonalen Produkten angeboten. In einer geselligen Atmosphäre können Sie die reichhaltige Pflanzenküche probieren. Option Essen wird ab 15 Buchungen bestätigt.

Italiano :

Il MEET è costituito da decine di luoghi per ispirarsi a un turismo diverso nel mese di ottobre, incontrando persone appassionate e affascinanti in Francia, Italia, Marocco e Tunisia.

Ogni luogo sulla mappa incarna una storia, un impegno ecologico, un know-how, una cultura da preservare. Tante opportunità per dimostrare positivamente il nostro attaccamento al patrimonio naturale e culturale.

Scoprite la foresta-giardino nutritiva avviata dall’associazione Cap-Heol nel 2018 su 5 ettari, basata sui principi della permacultura vegetale. Questo progetto contribuisce all’autosufficienza alimentare e alla resilienza territoriale. Partite per una passeggiata guidata di 2 ore, con pause per ascoltare la musica delle piante e ammirare il paesaggio. Esplorate l’esperimento sintropico, una tecnica di coltivazione ecologica ispirata ai processi di rigenerazione naturale degli ecosistemi.

Prima dell’inizio della visita è disponibile un pasto facoltativo a base di prodotti di stagione. In un’atmosfera conviviale, potrete assaggiare la ricca cucina vegetale. Opzione pasto confermata a partire da 15 prenotazioni.

Espanol :

El MEET son decenas de lugares para inspirarse en un turismo diferente en octubre, conociendo a gente apasionada y fascinante de Francia, Italia, Marruecos y Túnez.

Cada lugar del mapa encarna una historia, un compromiso ecológico, un saber hacer, una cultura que hay que preservar. Tantas oportunidades para demostrar positivamente nuestro apego a nuestro patrimonio natural y cultural.

Descubra el nutritivo bosque-jardín iniciado por la asociación Cap-Heol en 2018, de 5 hectáreas y basado en los principios de la permacultura vegetal. Este proyecto contribuye a la autosuficiencia alimentaria y a la resiliencia territorial. Emprenda un paseo guiado de 2 horas con pausas para escuchar la música de las plantas y admirar el paisaje. Explore el experimento sintrópico, una técnica de cultivo ecológico inspirada en los procesos de regeneración natural de los ecosistemas.

Antes de comenzar la visita, podrá degustar una comida opcional a base de productos de temporada. En un ambiente cordial, podrá degustar la rica cocina vegetal. Opción de comida confirmada a partir de 15 reservas.

