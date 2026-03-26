Le MEGA circuit des VIADUCS

Ligne des Hirondelles Champagnole Morez Lac-des-Rouges-Truites Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 11:00:00

fin : 2026-06-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Le MEGA circuit des VIADUCS De CHAMPAGNOLE à MOREZ aller/retour en TRAIN.

Ce tronçon ferroviaire emprunte les plus hauts viaducs et les plus longs tunnels !

Au programme

– 11h Accueil en gare de Champagnole.

Présentation de la journée et de la Ligne des Hirondelles.

– 11h20 Départ en train pour Morez.

Commentaires sur les paysages traversés et l’histoire de la voie de chemin de fer.

– 12h15 Arrivée en gare de Morez.

Présentation de la ville. Descente à pied au centre ville pour le repas.

Pique-nique ou restaurant, selon votre choix (à préciser lors de la réservation).

– Après-midi Morez

Balade historique de la ville, l’essentiel de son passé industriel. Visite du Musée de la lunette.

Retour à pied vers la gare.

– 17h40 Départ du train retour.

– 18h30 Arrivée à Champagnole.

INFOS PRATIQUES

>Billets de train aller/retour 12€/pers. A partir de 10 personnes 6€/personne

Règlement du billet à l’arrivée en gare, par carte bancaire par vos soins.

> Visite du Musée de la lunette 6€/pers. A partir de 10 personnes 5€/personne

Règlement sur place par chèque, espèces ou carte bancaire par vos soins.

> Organisation et Accompagnement de 10h50 à 18h45 20€/personne

Règlement sur place espèces, chèque ou chèque vacances. Pas de carte bancaire.

> Repas non compris.

> Sur inscription auprès de Josiane BERTOLINI, accompagnatrice en montagne au 06 70 06 94 91. .

Ligne des Hirondelles Champagnole Morez Lac-des-Rouges-Truites 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91

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English : Le MEGA circuit des VIADUCS

L’événement Le MEGA circuit des VIADUCS Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX