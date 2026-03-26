Le MEGA circuit des VIADUCS Lac-des-Rouges-Truites
Le MEGA circuit des VIADUCS Lac-des-Rouges-Truites vendredi 26 juin 2026.
Le MEGA circuit des VIADUCS
Ligne des Hirondelles Champagnole Morez Lac-des-Rouges-Truites Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 11:00:00
fin : 2026-06-26 19:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Le MEGA circuit des VIADUCS De CHAMPAGNOLE à MOREZ aller/retour en TRAIN.
Ce tronçon ferroviaire emprunte les plus hauts viaducs et les plus longs tunnels !
Au programme
– 11h Accueil en gare de Champagnole.
Présentation de la journée et de la Ligne des Hirondelles.
– 11h20 Départ en train pour Morez.
Commentaires sur les paysages traversés et l’histoire de la voie de chemin de fer.
– 12h15 Arrivée en gare de Morez.
Présentation de la ville. Descente à pied au centre ville pour le repas.
Pique-nique ou restaurant, selon votre choix (à préciser lors de la réservation).
– Après-midi Morez
Balade historique de la ville, l’essentiel de son passé industriel. Visite du Musée de la lunette.
Retour à pied vers la gare.
– 17h40 Départ du train retour.
– 18h30 Arrivée à Champagnole.
INFOS PRATIQUES
>Billets de train aller/retour 12€/pers. A partir de 10 personnes 6€/personne
Règlement du billet à l’arrivée en gare, par carte bancaire par vos soins.
> Visite du Musée de la lunette 6€/pers. A partir de 10 personnes 5€/personne
Règlement sur place par chèque, espèces ou carte bancaire par vos soins.
> Organisation et Accompagnement de 10h50 à 18h45 20€/personne
Règlement sur place espèces, chèque ou chèque vacances. Pas de carte bancaire.
> Repas non compris.
> Sur inscription auprès de Josiane BERTOLINI, accompagnatrice en montagne au 06 70 06 94 91. .
Ligne des Hirondelles Champagnole Morez Lac-des-Rouges-Truites 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91
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English : Le MEGA circuit des VIADUCS
L’événement Le MEGA circuit des VIADUCS Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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