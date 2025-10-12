Le méga vide-greniers en centre-ville Centre-ville d’Istres Istres

Le méga vide-greniers en centre-ville

Dimanche 12 octobre 2025 de 8h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Trouvez la perle rare parmi les nombreux stands, venez en famille ou entre amis, profiter de cette nouvelle session du Méga Vide-greniers

Un événement où la bonne humeur sera, une fois de plus belle et bien présente !



En famille, entre amis, pour les petits et pour les grands, venez chercher et trouver la perle rare ! .

English :

Find the rare pearl among the many stalls, come with family or friends, enjoy this new session of the Mega Garage Sale

German :

Finden Sie die seltene Perle unter den zahlreichen Ständen, kommen Sie mit der Familie oder mit Freunden und genießen Sie diese neue Runde des Mega-Flohmarkts

Italiano :

Trovate la gemma più rara tra le tante bancarelle e venite con la vostra famiglia o i vostri amici a godervi questa nuova sessione del Mega Garage Sale

Espanol :

Encuentra la joya rara entre los numerosos puestos, y ven con tu familia o amigos a disfrutar de esta nueva sesión del Mega Garage Sale

