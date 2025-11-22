LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME – GRAND THEATRE 3T Toulouse

LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME Début : 2025-11-22 à 18:45. Tarif : – euros.

Une comédie à 2 personnages de Sacha Judaszko et Sophie Depooter. Le sujet :Les femmes rêvent que leurs maris les écoutent plus. Les hommes rêvent que leurs femmes parlent moins. Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, vous serez des super-héroïnes. Quant à vous Messieurs, vous serez tout simplement irrésistibles. Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester. Un show qui va vous donner du bonheur (Nom masculin). Et de la Joie de vivre (Nom féminin).

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31