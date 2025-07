LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

LE MEILLEUR DE L’HOMME C’EST SA FEMME

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

27

Début : 2025-07-05 21:00:00

fin : 2025-07-24 22:15:00

2025-07-05 2025-07-11 2025-07-24 2025-07-31

La dernière pépite de Sacha Judaszko et Sophie Depooter arrive au 3T ! Une comédie de couple qui donne le smile, foncez !

Les femmes aimeraient que leurs maris les écoutent davantage, tandis que les hommes souhaiteraient que leurs femmes parlent un peu moins. Mesdames, après ce spectacle, vous serez de véritables super-héroïnes ! Messieurs, vous serez tout simplement irrésistibles. Et pour les célibataires, vous allez apprendre tellement de choses que vous n’allez plus le rester ! 27 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

English :

Sacha Judaszko and Sophie Depooter’s latest nugget arrives at 3T! A couple’s comedy that’s sure to put a smile on your face!

German :

Das neueste Werk von Sacha Judaszko und Sophie Depooter kommt ins 3T! Eine Beziehungskomödie, die für gute Laune sorgt, stürmen Sie los!

Italiano :

Arriva al 3T l’ultima chicca di Sacha Judaszko e Sophie Depooter! Una commedia di coppia che vi farà sorridere!

Espanol :

¡Llega a la 3T la última pepita de Sacha Judaszko y Sophie Depooter! ¡Una comedia de pareja que seguro te arrancará una sonrisa!

