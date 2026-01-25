Le meilleur (de toi) pour les Nuls Théâtre Francine Vasse Nantes

Le meilleur (de toi) pour les Nuls Théâtre Francine Vasse Nantes samedi 7 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:30 –
30 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public 

Conférence humour avec Héloïse de Clermont-Tonnerre et Dany Parmentier Voulez-vous coacher avec moi??D’un côté, Héloïse de Clermont-Tonnerre, véritable ninja aux 6 facettes, capable de décrypter votre personnalité mieux qu’un horoscope.De l’autre, Dany Parmentier, alias Nicolas Guillot, expert « mondial » en autodérision constructive et motivacteur flamboyant.Ensemble, ils forment un duo improbable et terriblement efficace :la perspicacité et l’humour d’Héloïse+ l’énergie et les techniques barrées de Dany= une expérience aussi hilarante qu’instructive. Entre révélations, punchlines et interactions collectives, vous allez découvrir :- Pourquoi vous êtes tous géniaux (oui, oui, même toi?!).- Comment comprendre mieux les autres, sans avoir envie de les « reprogrammer ».- Et comment le développement personnel peut devenir un vrai super-pouvoir… quand on arrête de se prendre au sérieux. Une soirée immersive, drôle, décomplexée et colorée où l’on apprend en riant, on rit en apprenant.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000
https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/


