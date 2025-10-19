LE MÉJEAN À TIRE D’AILE ATELIER PARENTS/ENFANTS Lattes
LE MÉJEAN À TIRE D’AILE ATELIER PARENTS/ENFANTS Lattes dimanche 19 octobre 2025.
LE MÉJEAN À TIRE D’AILE ATELIER PARENTS/ENFANTS
Chemin de l’Etang Lattes Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Atelier parents/enfants escapade loisirs Le Méjean à tire d’Aile
Dimanche 19 Octobre de 10h à 12h.
• Atelier parents/enfants escapade loisirs Le Méjean à tire d’Aile
Dimanche 19 Octobre de 10h à 12h.
Nous vous invitons à partager un moment nature en famille et découvrir et mieux comprendre les oiseaux qui peuplent le site protégé du Méjean.
Sur inscription uniquement au 04.67.22.12.44
Tarif adultes 5€ enfants de 3 à 17 ans 3€ gratuit pour les moins de 3 ans
Places limitées .
Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr
English :
Parents/children workshop: leisure escapade: Le Méjean à tire d?Aile
Sunday October 19, 10am to 12pm.
German :
Eltern-Kind-Workshop: Freizeitausflug: Le Méjean à tire d?
Sonntag, den 19. Oktober von 10 bis 12 Uhr.
Italiano :
Laboratorio genitori/bambini: fuga nel tempo libero: Le Méjean à tire d’Aile
Domenica 19 ottobre dalle 10.00 alle 12.00.
Espanol :
Taller para padres e hijos: escapada lúdica: Le Méjean à tire d’Aile
Domingo 19 de octubre de 10.00 a 12.00 h.
L’événement LE MÉJEAN À TIRE D’AILE ATELIER PARENTS/ENFANTS Lattes a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT MONTPELLIER