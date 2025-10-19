LE MÉJEAN À TIRE D’AILE ATELIER PARENTS/ENFANTS Lattes

Chemin de l’Etang Lattes Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Atelier parents/enfants escapade loisirs Le Méjean à tire d’Aile

Dimanche 19 Octobre de 10h à 12h.

Nous vous invitons à partager un moment nature en famille et découvrir et mieux comprendre les oiseaux qui peuplent le site protégé du Méjean.

Sur inscription uniquement au 04.67.22.12.44

Tarif adultes 5€ enfants de 3 à 17 ans 3€ gratuit pour les moins de 3 ans

Places limitées .

Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr

English :

Parents/children workshop: leisure escapade: Le Méjean à tire d?Aile

Sunday October 19, 10am to 12pm.

German :

Eltern-Kind-Workshop: Freizeitausflug: Le Méjean à tire d?

Sonntag, den 19. Oktober von 10 bis 12 Uhr.

Italiano :

Laboratorio genitori/bambini: fuga nel tempo libero: Le Méjean à tire d’Aile

Domenica 19 ottobre dalle 10.00 alle 12.00.

Espanol :

Taller para padres e hijos: escapada lúdica: Le Méjean à tire d’Aile

Domingo 19 de octubre de 10.00 a 12.00 h.

