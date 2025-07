Le Mémorial Alsace-Moselle Schirmeck

Journées Européennes du Patrimoine Le Mémorial Alsace Moselle ouvrira ses portes gratuitement au public. Une occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’Alsace-Moselle de 1870 à 1945, et celle de la construction européenne en plongeant dans le quotidien de la population grâce à des décors et une scénographie immersive. .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 contact@memorial-alsace-moselle.com

English :

An opportunity to discover or rediscover the history of Alsace-Moselle from 1870 to 1945, and that of European integration, by immersing yourself in the daily life of the local population, thanks to immersive sets and scenography.

German :

Eine Gelegenheit, die Geschichte von Elsass-Moselle von 1870 bis 1945 und die des europäischen Einigungsprozesses zu entdecken oder wiederzuentdecken, indem man dank der Kulissen und einer immersiven Szenografie in den Alltag der Bevölkerung eintaucht.

Italiano :

Un’occasione per scoprire o riscoprire la storia dell’Alsazia-Mosella dal 1870 al 1945, e quella della costruzione dell’Europa, immergendosi nella vita quotidiana della popolazione grazie a scenografie e ambientazioni immersive.

Espanol :

Una oportunidad para descubrir o redescubrir la historia de Alsacia-Mosela de 1870 a 1945, y la de la construcción europea, sumergiéndose en la vida cotidiana de la población gracias a decorados y escenografías envolventes.

