Le Ménil Saint Michel Tous en Selle

Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Tous en selle est un spectacle équestre tout public, au cours duquel nos artistes, nos cavaliers et nos chevaux se mettent au service d’une cause importante de santé publique. Ce n’est pas un spectacle sur la maladie à proprement parler, mais une création qui interroge sur nos réactions face à elle et au delà nos questionnements d’humains sur la vie, aussi bien dans ce qu’elle comporte de joyeux, mais aussi de plus angoissant dans un monde plus en plus stressant. Bref, une belle leçon de vie, porteuse d’espoir et résolument optimiste !

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fédération de cancérologie du CHRU de Nancy.Tout public

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 99 89 20 contact@le-menil-st-michel.fr

English :

Tous en selle is an equestrian show for the general public, in which our artists, riders and horses put themselves at the service of an important public health cause. It’s not a show about illness per se, but a creation that questions our reactions to it and, beyond that, our questions as humans about life, both the joys and the anxieties of an increasingly stressful world. In short, a beautiful lesson in life, full of hope and resolutely optimistic!

All profits will be donated to the Nancy CHRU Cancer Federation.

