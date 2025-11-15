Le Mensonge des 3 petits cochons, conférence gesticulée Citadelle Ville Haute Montmédy

Le Mensonge des 3 petits cochons, conférence gesticulée

Citadelle Ville Haute 2 Rue du Panier Fleuri Montmédy Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

A la fois ludique et engageante, cette conférence mêle culture et habitat pour aborder, avec humour et réflexion, les enjeux de la construction écologique et de la transition énergétique.

Le spectacle est offert par Enorah, plateforme habitat du PETR du Pays de Verdun, et ses partenaires financiers dans le cadre de la sensibilisation à la rénovation énergétique des logements.Tout public

Citadelle Ville Haute 2 Rue du Panier Fleuri Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 16 44 coraline.blaise@codecom-paysdemontmedy.fr

English :

Both entertaining and engaging, this conference mixes culture and habitat to tackle, with humor and reflection, the challenges of ecological construction and the energy transition.

The show is offered by Enorah, the housing platform of the Pays de Verdun PETR, and its financial partners, as part of their efforts to raise awareness of energy-efficient home renovation.

German :

Diese spielerische und zugleich engagierende Konferenz vermischt Kultur und Wohnen, um mit Humor und Nachdenklichkeit die Herausforderungen des ökologischen Bauens und der Energiewende zu thematisieren.

Die Vorstellung wird von Enorah, der Plattform für Wohnungsbau des PETR du Pays de Verdun, und seinen Finanzpartnern im Rahmen der Sensibilisierung für die energetische Renovierung von Wohnungen angeboten.

Italiano :

Divertente e coinvolgente, questa conferenza unisce cultura e abitazione per affrontare, con umorismo e riflessione, le sfide dell’edilizia ecologica e della transizione energetica.

Lo spettacolo è organizzato da Enorah, la piattaforma abitativa del Pays de Verdun PETR, e dai suoi partner finanziari, nell’ambito dei loro sforzi di sensibilizzazione sulla necessità di ristrutturare le case in modo efficiente dal punto di vista energetico.

Espanol :

Entretenida y atractiva, esta conferencia combina cultura y vivienda para abordar, con humor y reflexión, los retos de la construcción ecológica y la transición energética.

El espectáculo está organizado por Enorah, la plataforma de vivienda del Pays de Verdun PETR, y sus socios financieros, en el marco de su labor de sensibilización sobre la necesidad de una renovación energética de las viviendas.

