Le Mensonge, Le Cratère à la Prairie, Alès

Le Mensonge Mercredi 8 avril, 10h00, 15h00 Le Cratère à la Prairie Gard

de 7€ à 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:00:00+02:00 – 2026-04-08T10:52:00+02:00

Fin : 2026-04-08T15:00:00+02:00 – 2026-04-08T15:52:00+02:00

Un soir, à table, une petite fille ment. En entrant dans sa chambre, elle retrouve son mensonge sous la forme d’un rond rouge. Au réveil, il est encore là. Le soir aussi. Puis il gonfle, se multiplie, envahit tout. Catherine Dreyfus raconte, avec grâce et légèreté, ce combat intérieur que chacun de nous a connu un jour : celui du mensonge qui enfle, s’installe, jusqu’à ne plus tenir dans la tête ni dans le coeur.

La chorégraphe adapte l’album de Catherine Grive, pour mettre en mouvement ce vécu du mensonge, de façon à la fois sensible et ludique, à hauteur d’enfant — entre jeu, imaginaire et secret. Ça se joue au corps à corps, entre elle et lui, ce grain qui devient une montagne. Deux danseurs et une circassienne donnent souffle à ce récit, portés par un dispositif scénographique astucieux et ingénieux, qui se plie et se déplie au gré des émotions, comme leurs corps. La chorégraphe pose le quiproquo familial en deux temps trois mouvements. C’est rythmé, ça danse, ça joue, ça respire et c’est résolument drôle… comme un petit nez de clown.

Spectacle naturellement accessible pour spectateurs sourds et malentendants. Des places vous sont pré-réservées. Confirmez votre venue à accessibilite@lecratere.fr

Le 08/04 à 15h Merci à l’Association JAHCA (Journées Accessibilité Handicap du Collectif Alésien) qui met à disposition ses Gilets Vibrants. Réservation accessibilite@lecratere.fr

Catherine Dreyfus / Compagnie Act2