LE MENTALISTE – COMEDIE DE BESANCON Besancon

LE MENTALISTE Début : 2026-01-17 à 17:00. Tarif : – euros.

Dans son nouveau spectacle, Thibaut Del Corral repousse une nouvelle fois les limites de votre imagination. Dans cette ambiance mystérieuse, il crée autour de lui un univers magique, où s’expriment les performances mentales les plus bluffantes et des expériences 100% interactives. Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles… Entre magie, mentalisme et technique d’hypnose, vivez ce que vous voyez sur le petit écran, en live ! Venez découvrir en famille ces fabuleuses expériences dont vous vous souviendrez longtemps..

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25