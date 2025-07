Le Menteur Creil

Spectacle | Théâtre | 14 ans et +

De Pierre Corneille Théâtre de la Manu­fac­ture Julia Vidit

Dans une mise en scène colo­rée et inven­tive, Julia Vidit nous entraîne à démê­ler le vrai du faux.

Disponible en audiodescription

Garderie 2€

Plus d’informations sur www.faiencerie-theatre.com

Miroir, mon beau miroir?!

Succé­dant aux cris guer­riers du Cid, Le Menteur est l’ul­time comé­die que Pierre Corneille donne au théâtre. En partie auto­bio­gra­phique, la pièce découvre Dorante, jeune homme fantasque qui embarque son entou­rage dans une intrigue amou­reuse pleine de quiproquos. Mais le jeune homme aime à trom­per son monde menteur invé­téré et amant compul­sif, il confronte chacun à son propre masque?!

Dans une mise en scène colo­rée et inven­tive, Julia Vidit nous entraîne à démê­ler collec­ti­ve­ment le vrai du faux. Mensonges en cascade, miroirs aux alouettes cette gale­rie baroque de person­nages inter­roge encore les rapports hommes-femmes et nos propres conven­tions sociales.

Spectacle disponible en audiodescription, en partenariat avec Accès Culture

Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Spectacle | Théâtre | 14 ans et +

By Pierre Corneille ? Théâtre de la Manufacture ? Julia Vidit

In a colorful and inventive staging, Julia Vidit leads us to unravel the truth from the falsehood.

Available in audio description

Garderie 2?

Further information at www.faiencerie-theatre.com

German :

Aufführung | Theater | 14 Jahre und mehr

Von Pierre Corneille ? Theater der Manufaktur ? Julia Vidit

In einer farbenfrohen und einfallsreichen Inszenierung führt Julia Vidit uns dazu, die Wahrheit von der Fälschung zu entwirren.

Erhältlich mit Audiodeskription

Kindertagesstätte 2?

Weitere Informationen unter www.faiencerie-theatre.com

Italiano :

Spectacle | Théâtre | 14 ans et +

Di Pierre Corneille? Théâtre de la Manufacture? Julia Vidit

In una produzione colorata e inventiva, Julia Vidit ci porta a svelare la verità dalla falsità.

Disponibile in audiodescrizione

Garderie 2?

Ulteriori informazioni su www.faiencerie-theatre.com

Espanol :

Espectáculo | Teatro | 14 años y +

Por Pierre Corneille ? Théâtre de la Manufacture ? Julia Vidit

En una puesta en escena colorista e inventiva, Julia Vidit nos lleva a desentrañar la verdad de la falsedad.

Disponible en audiodescripción

¿Garderie 2?

Más información en www.faiencerie-theatre.com

